Соперница провалившей гендерный тест Линь Юйтин показала пальцами X в качестве протеста

Представительница Турции Кахраман Эсра Йылдыз после поражения в поединке с представительницей Тайваня Линь Юйтин в полуфинале турнира по боксу в категории до 57 кг в рамках летних Олимпийских игр в Париже показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно акцентируя внимание на том, что у Линь две X-хромосомы.

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Отметим, что Линь Юйтин и представительница Алжира Иман Хелиф были дисквалифицированы на чемпионате мира IBA 2023 года из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако обе спортсменки были допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Ранее Линь Юйтин прокомментировала критику в свой адрес в связи с выступлением на Олимпиаде в Париже.