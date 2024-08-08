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Соперница провалившей гендерный тест Линь Юйтин показала пальцами X в качестве протеста

Соперница провалившей гендерный тест Линь Юйтин показала пальцами X в качестве протеста
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Представительница Турции Кахраман Эсра Йылдыз после поражения в поединке с представительницей Тайваня Линь Юйтин в полуфинале турнира по боксу в категории до 57 кг в рамках летних Олимпийских игр в Париже показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно акцентируя внимание на том, что у Линь две X-хромосомы.

Фото: Getty Images

Отметим, что Линь Юйтин и представительница Алжира Иман Хелиф были дисквалифицированы на чемпионате мира IBA 2023 года из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако обе спортсменки были допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Ранее Линь Юйтин прокомментировала критику в свой адрес в связи с выступлением на Олимпиаде в Париже.

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