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Эрисланди Альварес Борхес стал чемпионом ОИ-2024 по боксу в категории до 63,5 кг

Эрисланди Альварес Борхес стал чемпионом ОИ-2024 по боксу в категории до 63,5 кг
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24-летний кубинский атлет Эрисланди Альварес Борхес стал чемпионом летних Олимпийских игр в Париже по боксу в категории до 63,5 кг.

В финальном поединке, который проходил на арене Ролан Гаррос, ему противостоял француз Софьян Умиа. Бой завершился победой Борхеса 3:2 по раундам.

Борхес является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года, серебряным призёром Центральноамериканских и Карибских игр 2023 года, а также чемпионом Кубы (2022, 2023) среди любителей.

На профессиональном ринге Борхес дебютировал 10 февраля 2023 года. Его соперником был мексиканец Хосе Сегура Торрес (5-10). Бой завершился победой Эрисланди раздельным решением судей (57-56, 56-57, 58-55). Предпочитает выступать в стойке правши.

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