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Украинец Хижняк победил казаха Оралбая и стал чемпионом ОИ-2024 по боксу в весе до 80 кг

Украинец Хижняк победил казаха Оралбая и стал чемпионом ОИ-2024 по боксу в весе до 80 кг
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Украинский боксёр Александр Хижняк стал чемпионом летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди мужчин в категории до 80 кг.

В финальном поединке его оппонентом был представитель Казахстана Нурбек Оралбай. Бой завершился в пользу Александра со счётом 3:2.

Александру 29 лет. Хижняк является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира и Европы по боксу (2017), а также заслуженным мастером спорта Украины и двукратным чемпионом Европейских игр (2019, 2023). Предпочитает работать в левосторонней стойке. Выступает в среднем (до 75 кг) и полутяжёлом (до 80 кг) весе. На любительском ринге Александр Хижняк провёл в общей сложности 150 поединков, в 133 из которых вышел победителем (23 КО).

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