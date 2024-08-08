Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 7 августа

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Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже (Франция) прошли полуфинальные и финальные поединки боксёрского турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами боёв.

Женщины. До 60 кг. Финал:

Ян Вэньлу (Китай) — Келли Харрингтон (Ирландия) — 1:4

Женщины. До 57 кг. 1/2 финала:

Юй Тин Линь (Китайский Тайбэй) — Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) — 5:0 WP

Нести Петецио (Филиппины) — Юлия Шеремета (Польша) — 1:4 WP

Мужчины. Свыше 92 кг. 1/2 финала:

Нелви Раман Тиафак (Германия) — Баходир Джалолов (Узбекистан) — 0:5 WP.

Джамили-Дини Абуду Муэндзе (Франция) — Айюб Гадфа Дрисси эль Айссауи (Испания) — 0:5 WP.

Мужчины. До 63.5 кг. Финал:

Софьян Умиа (Франция) — Эрисланди Альварес Борхес (Куба) — 2:3 WP.

Мужчины. До 80 кг. Финал:

Нурбек Оралбай (Казахстан) — Александр Хижняк (Украина) — 2:3 WP.

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