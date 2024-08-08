Шон О'Мэлли: Холлоуэй, Топурия, Нурмагомедов, Фигейреду — у меня много вариантов для боя

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался на тему своих возможных соперников в дальнейших поединках.

«О’Мэлли против Нурмагомедова – интересный бой. Фигейреду побил Чито в том же карде. И Фигги бросил мне вызов. Он может стать следующим. А еще нас ждет бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии, и я бы с удовольствием поднялся в полулёгкий вес. Макс, Илия, Нурмагомедов, Фигги – у меня много вариантов. Думаю, я смогу выбирать. Очевидно, в последнем поединке я побил Чито, вызвал Илию, но не получил этот бой. Так что просто факт победы не означает, что ты можешь выбирать. Но если я выйду и выключу Мераба, мой вызов уже будет что-то значить. Это зависит от того, что произойдет. Может быть, Умар и Фигги проведут бой», — сказал О'Мэлли в выпуске своего подкаста.

В ночь с 14 на 15 сентября мск на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе состоится титульный поединок в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Шоном О’Мэлли и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.