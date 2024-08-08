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Бокс, Олимпиада: расписание поединков 8 августа

Бокс, Олимпиада: расписание поединков 8 августа
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Сегодня, 8 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся полуфинальные и финальные поединки боксёрского турнира. Соревнования начнутся в 22:30 по московскому времени и пройдут на арене Ролан Гаррос.

Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала.
Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Чарли Сениор (Австралия);
Мунарбек Сейитбек Уулу (Кыргызстан) — Хавьер Ибаньес (Болгария).

Женщины. До 75 кг. 1/2 финала.
Ли Цянь (Китай) — Кейтлин Паркер (Австралия);
Синди Нгамба (олимпийская сборная беженцев) — Атейна Билон (Панама).

Мужчины. До 51 кг. Финал.
Биллаль Беннама (Франция) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан).

Женщины. До 54 кг. Финал.
Чан Юань (Китай) — Хатис Акбас (Турция).

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