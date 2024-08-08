Бокс, Олимпиада: расписание поединков 8 августа

Сегодня, 8 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся полуфинальные и финальные поединки боксёрского турнира. Соревнования начнутся в 22:30 по московскому времени и пройдут на арене Ролан Гаррос.

Мужчины. До 57 кг. 1/2 финала.

Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Чарли Сениор (Австралия);

Мунарбек Сейитбек Уулу (Кыргызстан) — Хавьер Ибаньес (Болгария).

Женщины. До 75 кг. 1/2 финала.

Ли Цянь (Китай) — Кейтлин Паркер (Австралия);

Синди Нгамба (олимпийская сборная беженцев) — Атейна Билон (Панама).

Мужчины. До 51 кг. Финал.

Биллаль Беннама (Франция) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан).

Женщины. До 54 кг. Финал.

Чан Юань (Китай) — Хатис Акбас (Турция).

Ранее украинец Хижняк победил казахстанца Оралбая и стал чемпионом ОИ-2024 по боксу в весе до 80 кг.