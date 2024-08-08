Виктория Дудакова сменила имидж

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) Виктория Дудакова (8-1) сменила имидж. Она изменила свою причёску, а также перекрасила волосы в другой цвет.

Фото: Страница Виктории в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Дудакова разделила октагон с представительницей США Сэм Хьюз. Бой продлился все три раунда и завершился победой американки раздельным решением судей. Для Виктории это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Напомним, Виктория Дудакова попала в промоушен UFC через телевизионное шоу Dana White Contendre Series, где в 2022 году смогла победить единогласным решением судей бразильянку Марию Сильву. Теперь в UFC у Виктории две победы и одно поражение.