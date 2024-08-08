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Канело — о критике: Конор Макгрегор мой сынок, он помогает Уайту продавать UFC

Канело — о критике: Конор Макгрегор мой сынок, он помогает Уайту продавать UFC
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Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес отреагировал на критику популярного ирландского бойца Конора Макгрегора в свой адрес.

«Всё дело в том, что он помогает Дане Уайту продавать и продвигать UFC. Поэтому он так говорит. Макгрегор мой сынок», — приводит слова Сауля портал Boxing News.

Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Берланги 22 победы в 22 поединках.

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