Турнир Кроуфорд — Мадримов оказался финансовым провалом

Боксёрский турнир, который возглавлял поединок между американцем Теренсом Кроуфордом и представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым, оказался провальным с финансовой точки зрения.

«По информации нескольких источников, турнир Кроуфорд — Мадримов, который стал первым крупным ивентом, организованным саудитами в США, вероятно, потерял более $ 10 млн. Продажи трансляций были незначительными. Аналогичная ситуация с билетами. Их тысячами раздавали бесплатно. Однако на арене всё равно были пустые места. Цены были завышенными. Даже после того, как билеты стали раздавать, на них не было спроса», — написал в своём блоге авторитетный журналист Кевин Иоле.

Напомним, поединок между Кроуфордом и Мадримовым состоялся в Лос-Анджелесе и стал главным событием на турнире серии Riyadh Season. Бой продлился 12 полных раундов. Победа в этом бою и два чемпионских пояса остались за Кроуфордом, который одержал верх единогласным решением судей. Итоговый счёт поединка на судейских записках — 116-112, 115-113 и 115-113 в пользу американского боксёра.