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Фрэнсис Нганну рассказал, что думал над завершением карьеры после смерти своего сына

Фрэнсис Нганну рассказал, что думал над завершением карьеры после смерти своего сына
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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что думал над завершением карьеры после смерти своего сына Коби.

«Последние несколько месяцев были не самыми лёгкими. Думаю, что это был, безусловно, самый тяжёлый момент в моей жизни. Я потерял своего сына. Какое-то время у меня были сомнения в целесообразности продолжения моей карьеры в единоборствах. Но я решил сделать что-то хорошее в его память. Его смерть не должна послужить причиной моей отставки, а мотивацией продолжать бороться за него. Мне нужно продолжать работать в том же духе ради своего мальчика Коби.

Не было такого, что мне хотелось уйти на пенсию. Просто в таких обстоятельствах люди мыслят иначе. Ты понимаешь, насколько хрупка человеческая жизнь. У тебя появляется чувство обиды и бессилия. А всё это время тебя окружают вопросы — какой смысл жизнь и важно ли это», — приводит слова Нганну портал BJ Penn.

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