Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья принёс извинения Иман Хелиф за то, что назвал её мужчиной

Исраэль Адесанья принёс извинения Иман Хелиф за то, что назвал её мужчиной
Комментарии

Известный нигерийский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья принёс извинения представительнице Алжира Иман Хелиф, которая вышла в финал летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин, за то, что назвал её мужчиной.

«Теперь пусть о женских поединках говорят женщины. Похоже, что я ошибался, как и многие другие, столкнувшись с этой дезинформацией. Мне не нравится, когда что-то резонирует со мной, поскольку я боец. Прочитал новости, и в голове возникла мысль: «Почему они позволяют мужчине драться с женщинами?» Только потом оказалось, что это действительно женщина. Вина лежит на мне, произошло недопонимание. Извиняюсь перед этой девушкой. Я не понял сути происходящего», − сказал Адесанья в интервью на YouTube-канале The Rock.

Материалы по теме
Фото
«Он даже не смог её финишировать». Адесанья сделал заявление о женском боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android