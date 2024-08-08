Исраэль Адесанья принёс извинения Иман Хелиф за то, что назвал её мужчиной

Известный нигерийский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья принёс извинения представительнице Алжира Иман Хелиф, которая вышла в финал летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин, за то, что назвал её мужчиной.

«Теперь пусть о женских поединках говорят женщины. Похоже, что я ошибался, как и многие другие, столкнувшись с этой дезинформацией. Мне не нравится, когда что-то резонирует со мной, поскольку я боец. Прочитал новости, и в голове возникла мысль: «Почему они позволяют мужчине драться с женщинами?» Только потом оказалось, что это действительно женщина. Вина лежит на мне, произошло недопонимание. Извиняюсь перед этой девушкой. Я не понял сути происходящего», − сказал Адесанья в интервью на YouTube-канале The Rock.