Даниэль Кормье предложил неоднозначный план примирения Конора и Хабиба

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье рассказал, каким образом Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор смогут помириться и наладить отношения.

«Оба парня не дают этому конфликту закончиться, эта вражда слишком глубоко укоренилась. Конор и Хабиб не переносят друг друга, просто безумие. На мой взгляд, они могли бы решить эту проблему в том случае, если Макгрегор победит Чендлера и выйдет на титульный бой с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб мог бы попытаться найти в этом утешение. Конор же, победив Ислама, смог бы поквитаться за поражение от Хабиба. Но не могу сказать, что всё так и будет, поскольку Майкл Чендлер, вероятно, устал ждать дату нового боя», — приводит слова Кормье портал Low Kick MMA.