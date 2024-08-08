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Усик позвонил Александру Хижняку и поздравил его с победой на ОИ-2024 по боксу

Усик позвонил Александру Хижняку и поздравил его с победой на ОИ-2024 по боксу
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик созвонился с соотечественником Александром Хижняком и поздравил его с завоеванием золотой медали на летних Олимпийских играх в Париже по боксу в весе до 80 кг.

Фото: Официальный аккаунт команды LomUs в социальных сетях

В финальном поединке его оппонентом был представитель Казахстана Нурбек Оралбай. Бой завершился в пользу Александра со счётом 3:2.

Александру 29 лет. Хижняк является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира и Европы по боксу (2017), а также заслуженным мастером спорта Украины и двукратным чемпионом Европейских игр (2019, 2023). На любительском ринге Александр Хижняк провёл в общей сложности 150 поединков, в 133 из которых вышел победителем (23 КО).

Усик также является чемпионом Олимпийских игр по боксу. Украинец завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

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