«Кажется невозможным». Хабиб отреагировал на пятое олимпийское золото борца Михаина Лопеса

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу кубинского борца греко-римского стиля Михаина Лопеса на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция), ставшей для него пятой.

«Это кажется невозможным», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Михаину Лопесу 41 год. Кубинец впервые заявил о себе в 2005 году, выиграв чемпионат мира в Будапеште (Венгрия). Впоследствии Лопес ещё четырежды становился победителем мировых первенств.

Кубинский спортсмен также является победителем Олимпиад в Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). Лопес – единственный борец в истории, становившийся победителем Игр пять раз. По окончании финальной схватки в Париже он объявил о завершении карьеры.