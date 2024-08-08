Ислам Махачев: Умар катком проехался по Сэндхагену, он способен побить любого

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поделился впечатлениями о выступлении своего одноклубника и непобеждённого бойца UFC Умара Нурмагомедова в поединке с бывшим претендентом на временный титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Кори Сэндхагеном.

«Подготовка сказалась в последних раундах. Я видел, что Умар уверенно дышал в четвёртом-пятом раунде, и это благодаря подготовке. Умар всем показал, кто говорил, что он не дрался с ребятами из топП-10: он катком проехался по Кори Сэндхагену, он способен побить любого», — сказал Махачев в интервью телеканалу UDAR.

Напомним, 3 августа на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Умар Нурмагомедов разделил октагон с экс-претендентом на временный титул UFC в легчайшем весе американцем Кори Сэндхагеном. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.