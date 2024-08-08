Бен Аскрен обвинил Дану Уайта и Джона Джонса в лицемерии

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен обвинил президента UFC Дану Уайта и Джона Джонса в лицемерии.

«Я почти полностью уверен в том, что у Джона Джонса есть какой-то компромат на Дану. В конце концов, Дана обычно не терпит такого поведения. Поскольку суть UFC в том, что люди хотят видеть, как лучшие дерутся с лучшими, а также настоящих чемпионов, которым не рисуют рекорды.

Не могу говорить точно, но, как мне кажется, Джон имеет сильное влияние на Дану. Поэтому тот разрешает ему драться со Стипе, у которого уже простой почти четыре года. Хотя есть молодой временный чемпион, который является настоящим зверем, разрушающим людей. Жаль, что они не встретятся в октагоне, поскольку Джон победит Стипе и скажет: «С меня хватит!» Поэтому мы никогда не увидим этот бой», — приводит слова Аскрена портал BJ Penn.