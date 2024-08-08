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Фрэнсис Нганну рассказал, как выживал в пустыне Северной Африки

Фрэнсис Нганну рассказал, как выживал в пустыне Северной Африки
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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, как выживал в пустыне Северной Африки.

«Вы можете кушать только то, что сможете найти. Иногда люди устанавливают ловушки и пытаются поймать животных. Но чаще всего нам приходилось ждать наступления ночи, чтобы пойти на рынок, поскольку [днём] там обычно дежурила полиция. И так на рынке мы старались найти в мусоре продукты, которые были выброшены, например, гнилые помидоры или куриные ножки, поскольку они не пользовались популярностью», — приводит слова Нганну портал Sport Bible.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2021-го стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав американца Стипе Миочича.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.

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