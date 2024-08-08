Царукян ответил, согласится ли он драться за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Арман Царукян рассказал, что готов биться за временный чемпионский пояс UFC в категории до 70 кг, если действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев не сможет драться в этом году.

«Если Ислам не сможет драться в этом году, то я хотел бы сразиться за временный титул. Будет ли это Порье? Дастин хороший боец, у него большой опыт, было бы здорово. Не имеет значения, кто это будет — Майкл Чендлер или Джастин Гэтжи. Но я сосредоточен на Исламе», — сказал Арман в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году и в апреле 2019-го впервые подрался в UFC.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.