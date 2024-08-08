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Врачи смогли спасти глаз боксёру Дмитрию Двали

Врачи смогли спасти глаз боксёру Дмитрию Двали
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Врачам удалось спасти глаз чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали. Об этом сообщает новостное агентство Russia Today.

«Операция прошла успешно, он сейчас в московской клинике», — рассказал изданию брат Дмитрия.

Ранее сообщалось, что врачи сомневались в возможности сохранении глаза и предполагали, что Дмитрию придётся ставить протез.

Напомним, утром 28 июля Двали вместе с катменом и братом стал свидетелем избиения толпой мужчин молодого человека и заступился за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

5 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании в Крыму девяти человек, которым по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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