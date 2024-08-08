Личный тренер боксёра Двали — об операции: врачи говорят, что сотворили чудо

Личный тренер чемпиона Европы и России по боксу Дмитрия Двали Иван Щелок высказался о том, как прошла операция его подопечного.

«Врачи сделали то, чего сами не ожидали. Они говорят, что сотворили чудо, травма-то серьёзная. Глаз сохранили, он сейчас заклеен. Теперь надо Диме отдохнуть, нужен покой, затем предстоит ещё несколько операций. Надеемся, что всё обойдётся без протеза. Дима духом не падает, организм молодой, восстановление проходит быстро, на нём всё заживает как на собаке.

Первое время просто страшно было смотреть, диагноз был таким, что многие врачи просто отворачивались. Говорили, что нет шансов сохранить глаз.

Но вот нашлись хорошие врачи, которые поверили в чудо. Они в своей практике даже вытекший глаз восстанавливали. Мы верим в этих врачей и верим, что мы на правильном пути», — приводит слова Ивана издание «Матч ТВ».