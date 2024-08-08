Магни хочет выиграть титул, вдохновляясь возрастными чемпионами Тейшейрой и Кутюром

37-летний американский боец смешанного стиля гаитяно-доминиканского происхождения представитель полусредней весовой категории Нил Магни заявил, что хочет выиграть титул в UFC, вдохновляясь возрастными чемпионами Гловером Тейшейрой и Рэнди Кутюром. Напомним, Тейшейра и Кутюр выигрывали свои титульные поединки в UFC после 40 лет.

«У меня есть возможность выйти туда и показать им (UFC), что я всё ещё могу быть одним из лучших парней в мире. На самом деле я вдохновлён, что некоторые ребята делали раньше. Посмотрите на таких парней, как Гловер Тейшейра и тому подобное. Гловер не только смог быть конкурентоспособным, когда ему было чуть за сорок, но и выиграть титул в 42 года.

Когда я смотрю на парней в ММА с точки зрения их долголетия, я смотрю не только на людей, которые смогли просто прийти на бой, подбросив монетку: «Может быть, я выиграю, а может, я проиграю», а на бойцов, которые смогли уверенно биться на высоком уровне. Гловер Тейшейра, Рэнди Кутюр — эти парни являются настоящим примером атлетов, которым удалось добиться успеха и стать очень конкурентоспособными даже после сорока лет. Для меня это мой стандарт. Это ребята, которые завоёвывали титулы раньше и сообщили нам, что это возможно», — приводит слова Магни издание MMA News.

Свой следующий поединок Магни проведёт 25 августа на турнире UFC Fight Night против 25-летнего эквадорца Майкла Моралеса, обладающего статистикой 16-0.