Вадим Мусаев победил и завоевал пояс WBA Asia

31-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категориях, Вадим Мусаев (8-0, 4 КО) одержал победу над представителем Танзании Паулюсом Амавилой (10-1-1, 5 KO) за пояс WBA Asia в первом среднем весе.

Бой прошёл сегодня, 8 августа, в Уфе в рамках очередного турнира серии «Ночь чемпионов IBA». Мусаев одержал досрочную победу в четвёртом раунде, до этого отправив своего соперника в несколько нокдаунов. Вадим является финалистом чемпионата мира — 2021, чемпионом России — 2021.

В соглавном событии серебряный призёр чемпионата мира – 2021 и чемпионата Европы – 2024, трёхкратный чемпион России Джамбулат Бижамов встретился с колумбийцем Хуаном Нарваэсом. Поединок, рассчитанный на восемь раундов, прошёл в весе до 75 кг. Бижамов одержал победу в пятом раунде техническим нокаутом.