Батыргазиев может провести бой за титул с Ламонтом Роучем-младшим в США

26-летний российский боксёр, по происхождению ногаец, выступающий в полулёгкой, во второй полулёгкой и в лёгкой весовых категориях Альберт Батыргазиев может провести бой за титул с американцем Ламонтом Роучем-младшим в США, рассказал тренер Батыргазиева Эдуард Кравцов. Оба бойца хотят провести поединок на своей родине — Альберт в России, Ламонт в Америке.

«Сторона Роуча хочет провести его в Вашингтоне, для них это достаточно знаковое событие, и, насколько я знаю, за ними стоят люди из команды Дональда Трампа, которые и хотят провести этот бой как часть своей предвыборной истории… Мы планируем провести этот бой в России, от чего представители Роуча категорически отказываются. Намерены это сделать в рамках форума «Россия – спортивная держава», который пройдет 17–19 октября в Уфе. Это было бы очень символично для нас и нашего вида спорта», — приводит слова Кравцова издание «РИА Новости».

Альберту Батыргазиеву 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2020 году и в июле завоевал временный титул WBA, досрочно остановив ирландца Джоно Кэрролла.