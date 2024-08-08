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Альварес отреагировал двумя смайликами на критику от Турки Аль аш-Шейха

Альварес отреагировал двумя смайликами на критику от Турки Аль аш-Шейха
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34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях, Сауль Альварес отреагировал на критику председателя Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Напомним, Турки раскритиковал Альвареса в социальной сети Х (ранее Twitter) за его поведение и избегание больших боёв.

В ответ на это мексиканский спортсмен, признанный лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring, а также боксёром года по версии этого же журнала, отправил в своём аккаунте два смеющихся смайлика.

Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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