Турки аль Аш-Шейх раскритиковал Сауля Альвареса

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх раскритиковал 34-летнего мексиканского боксёра Сауля Альвареса в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Я слышал, что Канело сказал, что он уважает меня, но ему не нравится, как мы ведём дела. Что касается его уважения ко мне, то для меня не имеет значения, уважает он меня или нет. Что касается того, как я веду бизнес, я знаю, почему ему это не нравится, потому что я нацелен только на большие бои по справедливым ценам, поэтому, конечно, любому, кто любит лёгкие бои, это не понравится.

И я знаю, что он чувствует после поражения от Бивола, поэтому с тех пор он ищет бои полегче. Кроме того, я не тот, кто боится драться с Бенавидесом или Кроуфордом. Поэтому я знал, что он тратит наше время и оправдывается большими суммами денег, которые невозможно выплатить. Так что я продолжаю свой путь к проведению больших боёв, которые принесут пользу миру бокса, а он на пути к созданию лёгких боёв, предназначенных только для шоу», — написал Турки в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Альварес отреагировал на критику популярного ирландского бойца Конора Макгрегора в свой адрес.