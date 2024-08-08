Фанаты отреагировали на намёк Мокаева о присоединении к другой федерации

Фанаты отреагировали на намёк 24-летнего британского и российского бойца смешанных единоборств кумыкского происхождения Мухаммада Мокаева о возвращении на ринг в другом промоушене. Мокаев выложил в социальной сети фото с распакованными перчатками. «Новые перчатки, но цель та же», — написал Мокаев в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мокаев финансируется королевской семьёй Бахрейна и является частью Team KHK. Для любого, кто знал о его связях с Бахрейном, было неизбежно, что он окажется в Brave [Brave Combat Fedearation]», — написал поклонник в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мокаев продолжит безумную серию сабмишенов и завоюет два пояса в Brave CF, а UFC будет наказан», — написал другой фанат.

«Круто, его бои увидят пара сотен человек», — написал следующий поклонник.

«Он будет зарабатывать 100 долларов за бой», — поделился другой фанат.

Напомним, ранее Дана Уайт заявил, что промоушен не намерен продлевать контракт с Мокаевым из-за неоднозначного отношения к нему со стороны матчмейкеров. Сегодня, 30 июля, стало известно, что Мокаев исключён из ростера бойцов UFC.