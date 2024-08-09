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Беженка Синди Нгамба завоевала бронзовую медаль по боксу на Олимпийских играх

Беженка Синди Нгамба завоевала бронзовую медаль по боксу на Олимпийских играх
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8 августа на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялись полуфинальные поединки боксёрского турнира у женщин до 75 кг. На арене «Ролан Гаррос» встретились 25-летняя боксёрша из команды беженцев, родившаяся в Камеруне, Синди Нгамба и 35-летняя спортсменка и офицер полиции из Панамы Атейна Билон. Победу в поединке и путёвку в финал выиграла представительница Панамы.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 75 кг. 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 23:18 МСК
Окончено
3
Синди Виннер Джанкё Нгамба
Беженцы

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бой продлился все три раунда, и победу судейским решением (4-1) забрала Атейна Билон, которая сразится в финале с китайской боксёршей Ли Цянь.

25-летняя Синди Нгамба стала первой спортсменкой сборной беженцев, которая завоевала медаль Олимпийских игр. Она получила бронзовую медаль.

Синди впервые дебютировала за сборную беженцев ЕОК на Европейских играх 2023 года.

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