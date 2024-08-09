Представитель Узбекистана Дусматов выиграл олимпийское золото по боксу

8 августа на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялся финальный поединок боксёрского турнира у мужчин до 51 кг. В финале встретились 31-летний узбекский олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов и 26-летний французский боксёр алжирского происхождения Бийаль Беннама. Победу и золотую медаль завоевал представитель Узбекистана Дусматов.

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Поединок продлился все пять раундов, и единогласным решением судей (5-0) победа досталось Дусматову.

Теперь к достижениям Дусматова (олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Азиатских игр, серебряный призёр Азиатских игр, трёхкратный чемпион Азии, победитель Универсиады в любителях) присоединилось олимпийское золото 2024 года.