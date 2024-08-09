Боксёрша Юань Чан принесла Китаю золотую медаль на Олимпийских играх — 2024

9 августа на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялся финальный поединок боксёрского турнира у женщин до 54 кг. На арене «Ролан Гаррос» встретились 27-летняя китаянка Юань Чан и 23-летняя турецкая чемпионка мира по боксу Хатидже Акбас. Победу в финале и золотую медаль завоевала китаянка Юань Чан.

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Поединок продлился три раунда. Победа единогласным решением судей (5-0) досталась китаянке Юань Чан.

Рост китаянки составляет 165 см, а её соперницы из Турции — 170 см. Это вторая Олимпиада для Юань Чан и первая олимпийская медаль. На Азиатских играх 2022 года, которые являлись квалификацией на Олимпиаду, Чан одержала три победы и уступила лишь Ми Панг (единогласным решением).

В мужском финале до 51 кг золотую медаль забрал представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов.