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Российский боксёр Артур Субханкулов защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA

Российский боксёр Артур Субханкулов защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA
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Вчера, 8 августа, в ночь чемпионов IBA российский боксёр Артур Субханкулов единогласным решением судей победил участника Олимпийских игр в Токио венгра Роланда Галоса и защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

«Меня переполняют невероятные эмоции. Мне удалось добиться победы при полной арене в родной республике. Всем большое спасибо, титул удалось сохранить и оставить его дома — в Уфе. И я очень этому рад. К сожалению, во втором или третьем раунде я травмировал левую руку. Наверное, вы видели, что у меня напрашивались удары, но акцентированные удары ей нанести я уже не мог, что и помешало завершить бой досрочно. Но нужно отдать должное и сопернику — крепкий и стойкий парень. Благодарю его за такой бой. Что касается моих дальнейших планов. В октябре планирую боксировать за мировой титул в Уфе, подробности будут немного позже, следите за новостями!» — приводит слова Субханкулова пресс-служба IBA.

Турнир был организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

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