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Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 9 августа

Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 9 августа
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Сегодня, 9 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся финальные поединки боксёрского турнира. Соревнования начнутся в 22:30 по московскому времени и пройдут на арене «Ролан Гаррос».

Мужчины. До 71 кг. Финал.
Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика) — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан).

Женщины. До 50 кг. Финал.
Ю Ву (Китай) — Бусе Наз Чакироглу (Турция).

Мужчины. До 92 кг. Финал.
Лорен Альфонсо (Азербайджан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан).

Женщины. До 66 кг. Финал.
Иман Хелиф (Алжир) — Лю Ян (Китай).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Ранее представитель Узбекистана Хасанбой Дусматов выиграл олимпийское золото по боксу. Поединок продлился все пять раундов, и единогласным решением судей (5-0) победа досталась Дусматову.

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