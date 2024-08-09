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Де ла Хойя высказался о возможном бое Тима Цзю и украинца Сергея Богачука, назвав сроки

Де ла Хойя высказался о возможном бое Тима Цзю и украинца Сергея Богачука, назвав сроки
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Оскар де ла Хойя, промоутер временного чемпиона WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Сергея Богачука (Украина), высказался о его предстоящем поединке с американцем Вёрджилом Ортисом. Он состоится 10 августа в Лас-Вегасе (США).

«План у нас следующий: сперва побеждаем в субботу и становимся чемпионом мира. После этого существует вероятность, что ещё до конца года у него будет бой с Тимом Цзю. Это идеальное развитие событий. А после – бой с королём Теренсом Кроуфордом», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

В общей сложности на счету Богачука 24 боя при одном поражении за время профессиональной карьеры. В активе Ортиса 21 поединок, в каждом из которых он одерживал победы.

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