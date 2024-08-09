«Ужин». Ислам Махачев показал большую рыбу, пойманную на рыбалке

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Знаменитый спортсмен показал, как сходил на рыбалку.

«Ужин», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в начале июня, Махачев встречался с представителем США Дастином Порье. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с бойцом из Австралии Александром Волкановски.

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