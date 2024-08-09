Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он не Хамзат Чимаев». Алджамейн Стерлинг высказался о Шаре Буллете

«Он не Хамзат Чимаев». Алджамейн Стерлинг высказался о Шаре Буллете
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о российском бойце среднего веса (до 84 кг) Шарабутдине Магомедове, более известном как Шара Буллет. По его мнению, вокруг Буллета слишком много ажиотажа.

«Мы делаем вид, словно он — Хамзат Чимаев. Но он не Хамзат. Шара Буллет — хороший боец, за его поединками интересно наблюдать. Но давайте на этом и остановимся. Перестанем создавать ажиотаж вокруг него. Он отличный боец, но если выставить его против такого соперника, как Бо Никал, то мы все понимаем, что произойдёт», — сказал Стерлинг на YouTube-канале FunkMasterMMA.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) Шарабутдин Магомедов одержал победу над поляком Михалом Олексейчуком единогласным решением судей.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

Материалы по теме
Экс-претендент на титул UFC готов подраться с Шарой Буллетом в декабре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android