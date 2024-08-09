«Он не Хамзат Чимаев». Алджамейн Стерлинг высказался о Шаре Буллете

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о российском бойце среднего веса (до 84 кг) Шарабутдине Магомедове, более известном как Шара Буллет. По его мнению, вокруг Буллета слишком много ажиотажа.

«Мы делаем вид, словно он — Хамзат Чимаев. Но он не Хамзат. Шара Буллет — хороший боец, за его поединками интересно наблюдать. Но давайте на этом и остановимся. Перестанем создавать ажиотаж вокруг него. Он отличный боец, но если выставить его против такого соперника, как Бо Никал, то мы все понимаем, что произойдёт», — сказал Стерлинг на YouTube-канале FunkMasterMMA.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ) Шарабутдин Магомедов одержал победу над поляком Михалом Олексейчуком единогласным решением судей.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.