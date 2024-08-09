Арман Царукян встретился с Хамзатом Чимаевым

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Красный или синий?» — подписал фото Арман.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 300 в апреле нынешнего года, Царукян встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В активе Армана 22 победы при трёх поражениях.

Чимаев в последнем поединке, проходившем в октябре прошлого года, сражался с Камару Усманом и победил его судейским решением. Всего на счету Хамзата 13 побед в 13 боях.

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