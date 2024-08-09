Хавьер Мендес оценил возможность боя между Махачевым и Царукяном

Хавьер Мендес, тренер действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70) кг россиянина Ислама Махачева, поделился мнением об ожидаемой четвёртой защите титула своим подопечным.

«Это хороший повод сразиться с Арманом Царукяном. Или с кем-то ещё. И тогда у него будет самая длинная серия защиты титула в истории лёгкого веса. Не могу поверить, что три — это рекорд. Так много бойцов выиграли титулы в дивизионе, но они никогда не проводили более трёх защит пояса. Так что Ислам побьёт рекорд. Я хочу, чтобы он стал одним из величайших бойцов всех времён, и верю, что он на правильном пути», — сказал Мендес на канале Red Corner MMA в YouTube.

Ранее Махачев показал свой улов.

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