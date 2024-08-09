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Дю Плесси отреагировал на идею с переходом Махачева в средний дивизион

Дю Плесси отреагировал на идею с переходом Махачева в средний дивизион
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Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал идею с переходом действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в средний дивизион (до 84 кг).

«Что я могу сказать? Каждый может мечтать, правильно? Я всегда говорю не ограничивать мечты и мыслить по-крупному. Но он мечтает чересчур масштабно. Я слишком большой», — приводит слова дю Плесси Championship Rounds.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в начале июня, Махачев встречался с представителем США Дастином Порье. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).

Ранее тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался, что его подопечный способен успешно выступать в среднем дивизионе.

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