Избитому в Крыму Двали могут провести повторную операцию на травмированном глазу

Знаменитый российский боксёр Дмитрий Двали может перенести повторную операцию на травмированном глазу. Об этом рассказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов. Ранее спортсмен уже перенёс одну операцию на глазу. Сообщалось, что она прошла успешно.

«Я постоянно нахожусь с Дмитрием на связи. Первая операция вроде бы прошла очень хорошо, и он сейчас чувствует себя нормально. Настроение у него хорошее, но ему нужно время для восстановления – месяц или два. Может быть, надо будет сделать ещё одну операцию. Следующая операция может быть проведена, наверное, не раньше чем через месяц. Дай бог, чтобы врачам удалось сохранить Дмитрию глаз. Мы все очень за него переживаем и желаем ему здоровья», – приводит слова Фархутдинова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Двали пострадал утром 28 июля, когда вместе с катменом и братом стал свидетелем избиения толпой мужчин молодого человека. Дмитрий решил заступиться за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. В результате боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

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