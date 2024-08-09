Вадим Туков и Магомед Мадиев сразятся за пояс WBA International

Российские боксёры Вадим Туков (14-0, 6 KO) и Магомед Мадиев (16-1-3, 5 KO) проведут бой на Вечере титульных поединков. Международный турнир состоится 6 сентября на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Туков и Мадиев проведут 10-раундовый поединок за пояс WBA International в среднем весе.

Вадим Туков провёл четыре поединка в 2022 году, четыре поединка в 2023-м и один бой в 2024 году.Туков входит в топ-20 планеты в среднем весе по версии BoxRec. На турнире Вадим Туков сможет побороться за первые международные титулы в карьере, а также шанс впервые попасть в топ-15 рейтинга мира ведущих боксёрских организаций.

Магомед Мадиев проводил поединок с боксёром Сосланом Асбаровым в 2013 году. В 2022 году он боксировал в Великобритании за пояс WBC International с Феликом Кэшем. Тогда Магомед потерпел первое и единственное поражение в карьере и был вынужден взять паузу, выступая раз в год.