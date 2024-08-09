Британская медалистка ОИ в Москве обвинила МОК после скандальных боёв Хелиф и Юйтин

Британская пловчиха серебряная медалистка Олимпийских игр 1980 года в Москве Шаррон Дэвис раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) после скандала, спровоцированного допуском к Олимпиаде в Париже представительницы Алжира Иман Хелиф и спортсменки с Тайваня Линь Юйтин.

«Работа любой организации, будь то школа, спортивный клуб или руководящий орган, такой как МОК, должны обеспечивать защиту. И на данный момент они [МОК] определённо проявляют халатность в этом отношении. Они не принимают во внимание ущерб, потенциальный ущерб, от того, что спортсмен-мужчина может соревноваться со спортсменкой-женщиной. Так что, будь я на месте одной из тех спортсменок, я бы обязательно попыталась добиться справедливости.

Проблема заключается в том, что эти спортсменки очень молоды. Они очень запуганы. Их заставляют молчать. МОК оказывает огромное давление на правительства и национальные ассоциации, заставляя спортсменов подписывать документы, которые лишают их возможности выражать своё мнение. И это проблема», — приводит слова Дэвис The Guardian.

Напомним, Хелиф и Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов.