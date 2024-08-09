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Фрэнсис Нганну рассказал о своих планах после боя с Ренаном Феррейрой

Фрэнсис Нганну рассказал о своих планах после боя с Ренаном Феррейрой
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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что думает продолжить карьеру в боксе после поединка с бразильцем Ренаном Феррейрой.

Напомним, Нганну выступит на турнире PFL, который состоится 20 октября. Бой пройдёт по правилам MMA.

«У меня определённо есть планы по возвращению в бокс. Это ещё не конец. Но сейчас я не хочу об этом говорить, потому что мне предстоит подраться по правилам MMA, а там может случиться всё что угодно. Можно получить травму. Так что до боя я не буду строить планы или обсуждать бокс», — приводит слова Нганну MMA Fighting.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2021-го стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав американца Стипе Миочича.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.

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