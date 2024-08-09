Абдураков: руки ломаются, ноги ломаются, но благодарен, что я не в кочегарке, а в клетке

Российский боец Узаир Абдураков высказался о предстоящем поединке с Анатолием Бойко, который состоится 16 августа в Москве на турнире ACA 178. Ранее Абдураков работал кочегаром в Якутии. С 2020 года он начал выступать в организации прославленного бойца Хабиба Нурмагомедова. Для Узаира предстоящий поединок будет вторым в рамках ACA.

«Я выйду в клетку на бой с Бойко в повязке с надписью «Кочегар», чтобы не забывать, откуда я вышел. Я благодарен за этот путь, который сделал из меня нового человека. Работа кочегаром — это работа над характером, там обретаешь свои новые ценности. Работа кочегаром — это маленький заработок и очень тяжёлая работа, где люди теряют своё здоровье. На сегодняшний день я выхожу в клетку, руки ломаются, ноги ломаются, но я благодарен, что я не в кочегарке, а именно тут — в клетке.

Бойко — очень чувствительный боец, так что с ним расслабляться не нужно, и в данный момент я готовлюсь к нему, как к самому опасному парню. Но превосхожу его во взрывных ударах, борьбе и, скорее всего, голодом», — приводит слова Абдуракова пресс-служба АСА.

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