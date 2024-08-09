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Перенёсший операцию на глазу после нападения Дмитрий Двали выписан из больницы

Перенёсший операцию на глазу после нападения Дмитрий Двали выписан из больницы
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Известный российский боксёр чемпион Европы Дмитрий Двали выписан из больницы в Москве. Об этом информирует «РИА Новости Спорт». Спортсмен будет проходить дальнейший процесс восстановления под наблюдением врачей.

Напомним, знаменитый боксёр пострадал утром 28 июля, когда вместе с катменом и братом оказался свидетелем нападения группы мужчин на молодого человека. Двали решил заступиться за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. В результате боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения. Ранее он перенёс операцию на глазу. Недавно главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов говорил, что Дмитрию может потребоваться ещё одна операция.

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