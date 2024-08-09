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Том Аспиналл высказался о потенциальном бое с Перейрой, обозначив условия

Том Аспиналл высказался о потенциальном бое с Перейрой, обозначив условия
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Британский боец смешанных единоборств временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой (Бразилия). Том отметил, что хотел бы встретиться с Алексом в тяжёлом весе в поединке за титул.

«Этот парень — суперзвезда в нашем спорте, и поэтому может делать всё, что хочет. Но если бы мы оба были на одной волне, то должны были бы подраться за титул в тяжёлом весе. Так что, возможно, мы ещё увидимся в следующем году. Как я уже говорил, я действительно уважаю Алекса Перейру за то, что он сделал для спорта, особенно если принять во внимание, за какой короткий промежуток времени это произошло. Но если мы проведём бой, он должен быть за бесспорный титул», — сказал Аспиналл на своём канале в YouTube.

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