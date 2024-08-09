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Даниэль Кормье — о Нурмагомедовых: Усман, возможно, лучший из них всех

Даниэль Кормье — о Нурмагомедовых: Усман, возможно, лучший из них всех
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказал мнение, что чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Усман Нурмагомедов имеет потенциал превзойти и Хабиба Нурмагомедова, и Умара Нурмагомедова как лучший боец ​​в семье.

«Разве не безумие наблюдать за успехами этих парней? Не только за Хабибом, но и за Умаром с Усманом. Усман, возможно, лучший из них всех. Этот парень — потрясающий боец», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

Напомним, Усман проведёт поединок с соотечественником Александром Шаблием на турнире Bellator 7 сентября в Сан-Диего (США). Изначально Александр Шаблий и Усман Нурмагомедов должны были подраться 17 мая в Париже (Франция), но бой был перенесён, потому что Нурмагомедов получил травму.

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