Брат Илии Топурии подписал контракт с UFC

Боец смешанных единоборств Александр Топурия, являющийся братом чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, сообщил, что подписал контракт с промоушеном Даны Уайта. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.

«Как многие из вас знают, моя личная цель и задача на протяжении многих лет заключалась в том, чтобы помочь моему брату завоевать чемпионский пояс. Я позиционировал себя как его тренер, и, слава богу, эта цель достигнута. Я горжусь своим братом. Пришла его очередь защищать титул, и, конечно, я буду рядом.

При этом в моём сердце никогда не угасало желание сражаться. Хочу сообщить, что я официально подписал контракт с Ultimate Fighting Championship. И последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить всех людей, которые были частью этого пути, тех, кого можно увидеть, и тех, кто находится в тени», — написал Александр.

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