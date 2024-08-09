В Федерации бокса России опровергли информацию о выписке Двали из больницы

Федерация бокса России (ФБР) опровергла информацию, что известного российского боксёра чемпиона Европы Дмитрия Двали выписали из больницы. В сообщении пресс-службы сообщается, что спортсмена отпустили к родным на выходные. В понедельник, 12 августа, он вернётся в больницу под постоянное наблюдение врачей и будет проходить дальнейшее лечение.

Напомним, знаменитый боксёр пострадал утром 28 июля, когда вместе с катменом и братом оказался свидетелем нападения группы мужчин на молодого человека. Двали решил заступиться за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. В результате боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

Ранее он перенёс операцию на глазу. Недавно главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов говорил, что Дмитрию может потребоваться ещё одна операция.