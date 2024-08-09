Мендес попросил хвалить тренеров Белала Мухаммада, а не работу с Хабибом Нурмагомедовым

53-летний американский тренер по смешанным боевым искусствам и основатель MMA Gym Хавьер Мендес высказался о победе 36-летнего Белала Мухаммада, заявив, что не стоит хвалить работу Белала с Хабибом Нурмагомедовым, потому что основной вклад в успех Мухаммада сделали его тренеры.

«А как насчёт его тренеров? А что насчёт Лу? А что насчёт других его тренеров? Я имею в виду, что они были с ним всё это время, так что для меня это не что иное, как основной вклад в успех Белала. Его тренерский штаб сделал всё для этой победы, а Хабиб потратил всего одну-две недели, чтобы помочь Мухаммаду в подготовке, а остальное он сделал со своей командой.

Так что мне не нравится повествование, в котором создаётся впечатление, что Хабиб имел большое значение в этой победе, хотя да, он помог ему, но его тренеры сделали всю основную работу», — приводит слова Мендеса издание MMA News.

В главном бою турнира UF 304 Белал Мухаммад судейским решением одержал победу над британским бойцом Леоном Эдвардсом.