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Диллашоу — об Энтони Смите: если правда причиняет тебе боль, то смирись

Диллашоу — об Энтони Смите: если правда причиняет тебе боль, то смирись
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38-летний американский боец смешанных единоборств, бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе, Ти Джей Диллашоу раскритиковал 36-летнего бывшего претендента за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смита за отсутствие качеств настоящего чемпиона.

«В своё время я думал, что он станет чемпионом. Но теперь он выглядит как человек, который вот-вот сдастся. В нём нет той прежней прыти и уверенности, в нём нет львиных качеств (у Смита прозвище Львиное Сердце), и я думаю, он сам это уже признал, даже ещё не услышав мои слова. Он записал видео, вроде как решил, что собирается продолжать драться.

Но он всё равно выглядит как обиженка. Я имею в виду, он сидит и всё время говорит всякую ерунду о людях в прямом эфире. Мне это не чуждо. Он сказал какую-то ерунду обо мне. Это типа как угодно, чувак, имеешь право. Но ты ведёшь себя так, будто правда причиняет боль, смирись, иначе это чертовски плохо», — приводит слова Диллашоу издание MMA News.

Свой последний поединок Смит провёл 30 июня на шоу UFC 303. Он проиграл судейским решением грузинскому спортсмену Роману Долидзе.

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