Джон Джонс намекнул о завершении своей карьеры

37-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Ultimate Fightnig Championship (UFC) и действующий чемпион в тяжёлом весе, Джон Джонс намекнул, что может завершить свою карьеру после потенциального поединка с 41-летним американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем.

Один из поклонников в социальных сетях решил спровоцировать Джонса, сделав лукавое замечание по поводу инцидента с домашним насилием звезды UFC с участием его невесты Джесси Мозес в сентябре 2021 года.

Но Джонс лишь просто написал в ответ: «Забавный факт: после 2024 года Джону Джонсу больше никогда не придётся работать: он вышел на пенсию в 37 лет. Победа».

Ожидается, что действующий чемпион UFC в супертяжёлом весе поставит на карту свой титул против Миочича на турнире UFC 309, который пройдёт в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке 16 ноября. Однако UFC ещё официально не подтвердила этот поединок.